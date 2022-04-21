"Kaçış", Disney+ platformunda yayınlanacak - Son Dakika
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"Kaçış", Disney+ platformunda yayınlanacak

21.04.2022 13:32
"Kaçış", Disney+ platformunda yayınlanacak

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, platformun ilk Türk içeriği, yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği "Kaçış" dizisi olacak.

Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek'in yanı sıra aralarında İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen'in bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet'in ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gitmesi ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmesi, sonrasında yaşadıkları dram, değişimleri ve kaçış hikayeleri ele alınıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleye odaklanan yapım, aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak
Kaçış , Disney+ platformunda yayınlanacak

YORUMLAR
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Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu 'Kaçış' dizisinden görüntüler paylaştı Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu 'Kaçış' dizisinden görüntüler paylaştı

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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