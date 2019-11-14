"Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" oyununa Üsküdar'da gala

İstanbul Devlet Tiyatrosunun internetteki video oyunlarına bağımlı gençlerin ilgisiz anne babaları için uyarı niteliğinde mesajlar barındıran yeni oyunu "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı"nın galası yapıldı.

Üsküdar Tekel Sahnesindeki etkinliğe İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Etkinlik öncesi rejisör Metin Belgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu ABD'li yazar Jennifer Haley'in kaleme aldığını belirterek, "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" oyununun gençlerdeki oyun bağımlılığının ulaşabileceği noktayı anlattığını söyledi.

Belgin, gençlerin sonuçları ölüme kadar götüren sanal bağımlılığını gözler önüne koymayı hedeflediklerini ifade ederek, "İlk sahnelediğimizde özellikle çocuğu olan ebeveynler bayağı bir sarsıldı. Problemler kafalarda büyümeye başladı. Böyle bir şey gözlemledim. Genç izleyici ise biraz korkarak yaklaşıyorlar. 'Yani biz hiç mi oyun oynamayacağız' diye soruyorlar." dedi.

"Tehlikenin farkında mıyız?"

Teknolojinin sunduğu sonsuz olanakların doğru kullanılması gerektiğine işaret eden Belgin, iki gün önce TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonunun açıkladığı raporda 150 gencin internetteki bağımlılık yapan oyunlar yüzünden hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.

Belgin, oyunu gençlerin ve ailelerinin birlikte izlemelerin iyi sonuçlar vereceğini vurgulayarak, "Biz bu oyunda sürekli sorular soruyoruz, bu soruların da cevabını vermiyoruz. Seyirci buradan çıkarken düşünsün istiyoruz. Bu oyundan benim tek bir cümlem var: "Tehlikenin farkında mıyız?" ifadelerini kullandı.

Oyundaki karakterlere Ahmet Mark Somers, Rüyam Perihan Dirin, Aslı Büşra Sarınç ve Enis Daniş hayat veriyor.

Jennifer Haley'in yazdığı oyunu, Eda Söylerkaya Türkçeye kazandırdı. Metin Belgin'in rejisörlüğünü üstlendiği oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, küstüm tasarımını Gülhan Kırçova, ışık tasarımını Yakup Çartık, göresl efekt tasarımını ise Erkan Cerit yaptı.

Sanal gerçeklik ile gerçek hayat arasında zamanla incelen çizgiyi alacakaranlık gerilimiyle sunan oyun, 15 ve 16 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.