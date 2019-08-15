Son Dakika Haberleri: Kaçış Oyunu
Son Dakika Güncel Haber

Kaçış Oyunu

30 dakika önce

"Kaçış Oyunu"Franck Thilliez'in "Puzzle" adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor.

"Kaçış Oyunu"
Franck Thilliez'in "Puzzle" adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor.
Haftanın korku türündeki, Belçika yapımı filmin konusu özetle şöyle:
"Oyunsever iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, Paranoya adlı bir kaçış oyununa katılmaya karar verir. İlk bulmacayı çözdükten sonra, finalde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra buradan sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası
İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçış Oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]