Kaçış Oyunu Filmi
1 saat önce
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En büyük kaçış oyunu Paranoya’ya hoş geldiniz. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden biri kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Korkutucu bir ormanın içindeki bu yerde kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular, kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar.Yönetmen:
Jacques KlugerSenaryo:
Jacques Kluger, Amiel BartanaOyuncular:
Charley Palmer Rothwell, Roxane Mesquida, Laetitia Chambon, Helena Chambon, Igor van Dessel, Marie Zabukovec, Thomas Mustin, Alizée Gaye, Daphné Huynh, Caroline Donnelly, Koah Edwards, Hippolyte de Poucques, Priscilla AdadeFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Play or DieYapımcı Firma:
Boburst ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
31.05.2019Kaçış Oyunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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