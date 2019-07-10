Son Dakika Haberleri: "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona girecek
Son Dakika Güncel Haber

"Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona girecek

13 dakika önce

Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu "Kaçış Planı 3" filmi, 12 Temmuz'da gösterime girecek.

Sylvester Stallone, Dave Bautista, Rambo, Güncel
Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu "Kaçış Planı 3" filmi, 12 Temmuz'da gösterime girecek.
Daha önce "Rocky", "Rambo", "Cehennem Melekleri" gibi seri filmlerde sinemaseverlerin karşısına çıkan Stallone, bu kez "Kaçış Planı" filminin son halkasıyla boy gösterecek.
Filmde güvenlik uzmanı Ray Breslin karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncuya, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Lydia Hull gibi isimler eşlik edecek.
"Şimdi İntikam Zamanı" sloganıyla çıkan filmde, Stallone'un ilk kez koreografi olmadan çektiği gerçek bir dövüş sahnesine yer veriliyor.
Yönetmenliğini John Herzfeld'in üstlendiği filmin senaryosunda da Miles Chapman ve John Herzfeld imzası bulunuyor.
Düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesine odaklanan filmin konusu özetle şöyle:
"Hong Kong merkezli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünen bu olayda kızın kurtarılması için Breslin'e başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında araştırma yaptıkça, suçluların eski ortağının acımasız oğlu olduğunu anlaşılır. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir hapishaneden kurtarılması gerekmektedir. Bu sırada Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:47:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona girecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]