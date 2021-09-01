Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Pozantı yolunda ilerleyen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği kaçış rampasında beton bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonda bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

ÇAKIL TAŞLI BÖLÜM YERİNE ASFALT BÖLÜME GİRDİLER

Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi. Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.

KASA İLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI

Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi. Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.