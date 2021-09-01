Pozantı yolunda ilerleyen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği kaçış rampasında beton bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonda bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi. Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.
Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi. Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika