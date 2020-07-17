Kaçkar Dağı'na tırmanırken yaralanan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yaralanan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
Olay, Yaylalar köyü sınırındaki Kaçkar Dağı'nda meydana geldi. 9 kişilik dağcı grubu Kaçkar Dağı'na tırmanışa başladı. Grubun içinde yer alan Mehmet Birlik, Dilberdüzü mevkisinde dengesini kaybederek 25 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve yürümekte zorluk çeken Mehmet Birlik için arkadaşları AFAD ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım talep etti. AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığı tespit edildi. Artvin Valiliği'nin devreye girmesiyle Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Skorsky tipi askeri helikopter havalandı.Yaralı Mehmet Birlik'i alan askeri helikopter, Yusufeli İlçe Stadyumu'na iniş yaptı. Ambulans ile Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Birlik'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:00 Kaynak: DHA
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