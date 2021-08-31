KAÇKAR DAĞI'NA ZAFER TIRMANIŞI - Son Dakika

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Rize'nin Kaçkar Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Uluslararası Zafer Haftası Tırmanışı etkinliği düzenledi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda bir araya gelen dağcılar, buradan Mezovit Yaylasına ardından ise kuzey klasik rotadan Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa TDF Başkanı Ersan Başar da katıldı. Kaçkar Dağı'nın 3937 metre yüksekliğindeki zirvesinde Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar yeniden Yukarı Kavrun Yaylası'na döndü.