DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü (2)

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Helallik alınmasıCenaze namazıŞehit cenazesinin askerlerin omuzlarında taşınmasıYakınlarının ağlaması6 aylık hamile eşinin asker üneforması ile görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay),

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Kaçkar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ekim ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ekim ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesinde karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar da oluştu.