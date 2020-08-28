RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın karla kaplı zirvesine çıkan dağcılar, zirveye Türk bayrağı astı.Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne üye 19 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü dolayısıyla Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Karla kaplı dağın zirvesine tırmanan dağcılar, zirveye de Türk bayrağı astı. Tırmanışın zorlu geçtiğini ifade eden Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, 'Yusufeli ilçesinden Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıktık. Ağustos ayında beklemediğimiz hava şartlarından dolayı zorlu bir tırmanış oldu. 30 Ağustos Zafer Tırmanışı olarak bu etkinliği gerçekleştirdik' dedi.