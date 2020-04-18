Kaçkar Dağları'na kar yağdı - Son Dakika

Rize'de Kaçkar Dağları'na nisan ayında düşen kar güzel görüntüler oluşturdu.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde kalan yüksek kesimlerindeki yaylalara, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağdı.

Karın beyazlığı ormanda güzel görüntü oluşturdu. Bölgede yer alan Gito, Badara yaylaları başta olmak üzere Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıda yayla da beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.