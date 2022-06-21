Bölgenin sisli olması nedeniyle olay yerine askeri helikopter hareket edemeyince AFAD , jandarma, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE personelinden oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı. Kurtarma ekiplerine yaylada yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı - Son Dakika

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