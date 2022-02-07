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Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler - Son Dakika

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

07.02.2022 13:02

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri Fırtına Deresinden görünüm Tulum çalan genç Yakılan ateşte ısınanlar Dağcı Hasan Önder'in açıklaması Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri Grubun kar banyosu yapması Grubun...

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri

Fırtına Deresinden görünüm

Tulum çalan genç

Yakılan ateşte ısınanlar

Dağcı Hasan Önder'in açıklaması

Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması

Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri

Grubun kar banyosu yapması

Grubun horon tepmesi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dağcı Hasan Önder öncülüğündeki grup, Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde kar banyosu yapıp buz gibi suya girerek yüzdü.

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler
Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler
Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

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Hasan Önder, Fırtına, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler - Son Dakika


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