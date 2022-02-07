Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler - Son Dakika

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri
Fırtına Deresinden görünüm
Tulum çalan genç
Yakılan ateşte ısınanlar
Dağcı Hasan Önder'in açıklaması
Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması
Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri
Grubun kar banyosu yapması
Grubun horon tepmesi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dağcı Hasan Önder öncülüğündeki grup, Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde kar banyosu yapıp buz gibi suya girerek yüzdü.
Kaynak: AA
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