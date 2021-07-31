Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan Ukraynalı 2 dağcı kurtarıldı - Son Dakika

Rize'de Kaçkar Dağları'nda dün grupla yürüyüş yaptıkları sırada düşerek yaralanan Ukrayna uyruklu 2 dağcı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası Kaçkar Dağları buzul bölgesinde zirve tırmanışı yapan 8 kişilik gruptaki dağcılardan düşerek yaralanan Maryna Shavkutina (35) ve Mykola Shynkevych'in (45) arkadaşlarının haber vermesi üzerine harekete geçen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, gece saatlerinde olay yerine ulaştı.

Yoğun sis nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgeye zorlu ve uzun bir yürüyüşün ardından ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekiplerin sedye yardımıyla Yukarı Kavron Yaylası'na kadar taşıdıkları yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Shavkutina'nın bacağı, Shynkevych'un ise omuzunda kırık olduğu öğrenildi.