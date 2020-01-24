Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, bu yıl da "heliski" tutkunlarını ağırlayacak.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.



Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, 2 helikopterle faaliyet gerçekleştirecek.

Bu yıl sporcuların, alacakları hizmet kalitesine göre bir haftalık program için 7-9 bin avro arasında ödeme yapması gerekiyor.

Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kayak yapılacak yerlerin tespit edildiğini söyledi.

Organizasyon için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Haşimoğlu, "Gelen misafirleri maksimum seviyede memnun etmek için bu faaliyeti gerçekleştireceğiz." dedi.

"Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesi kayak için çok uygun"

Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesinin Avrupa'daki kayak merkezlerinden çok daha kaliteli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük sebebi de bir tarafta deniz var, denizin üstünde dağ var. Dağ denizi görüyor. Dolayısıyla kayakçıların söylemi ile kar kendi halinde stabilize oluyor, yani eziliyor. Pistlerde kayak yapabilmek için makinelerle düzeltirler. Bizimkisi ise doğal. Karın kendisi stabilize oluyor. Üstüne pudra bir kar yağıyor. Pudra kar da kayakçılar kayarken toz haline geliyor. Kayakçılar o tozu gördüğü zaman bayılıyorlar. Bu da çok yerde olmuyor. Bizim Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesi kayak için çok uygun."

Bir sezonda kayabilen kişi sayısının 250-300 kişi olduğunu ifade eden Haşimoğlu, "Fazlasını zaten buralarda kaydıramazsınız. İkinci bir firma devreye girdiği zaman farklı sıkıntılar olur. Helikopterler görüş mesafesine göre uçuyor. İstasyonda rotaları belirleniyor. Ondan sonra uçuş yapıyorlar. Bir kişinin kontrolü altında olması lazım." diye konuştu.

Haşimoğlu, bölgeye gelir seviyesi yüksek kişilerin geldiğine dikkati çekerek, "Kaçkar Dağları'nda yapılan bu faaliyet birçok ülkede ve yerde yayınlanarak bölge tanıtılmış oluyor. Ayder Yaylası merkezli Rize, Karadeniz ve dolayısıyla Türkiye'nin reklamı oluyor." ifadesini kullandı.

Koordinatör Therry Gasser ise 8 hafta boyunca burada olacaklarını kaydederek, "İyi bir kar ve hava şartları bekliyoruz. Her şey şu an iyi görünüyor." dedi.