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Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sürüyor - Son Dakika

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sürüyor

26.01.2022 10:49
Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sürüyor

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından geçen hafta iki helikopterle 16 sporcunun ilk faaliyeti gerçekleştirdiği Kaçkar Dağları, bu hafta ise İspanya'dan 8, İsviçre ve Fransa'dan 16 olmak üzere toplam 24 sporcuyu misafir ediyor.

Havanın kapalı olması nedeniyle ilk günkü faaliyeti kısa süren sporcular, ikinci gün ise kardan dolayı helikopterle uçamayınca kar paletli araçla Galer Düzü bölgesine çıktı.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuldu.

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.

Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı sürüyor
Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı sürüyor
Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı sürüyor
Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı sürüyor

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Çamlıhemşin, Türkiye, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - Son Dakika


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