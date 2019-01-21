Kaçkar Dağları'nda "Heliski" Keyfi

Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlıyor.

MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlıyor.



Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.



Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.



Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, şirket ortaklarından Haluk Kurt ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.



Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı.



Anadolu Ajansı ekibi heliski faaliyeti yapılan alanları, yaban hayatı sahalarını ve kar altındaki yaylaları havadan görüntüledi.



Bu arada sporcuların gıda ihtiyacı için kullandıkları yayla evlerine gerekli malzemeler de yerleştirildi. Bu yıl sporcuların, alacakları hizmet kalitesine göre bir haftalık program için 6-9 bin avro arasında ödeme yapması gerekiyor.



"240 sporcu heliski için hazır"



Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heliskinin Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, yaklaşık 2 aylık faaliyet programı planladıklarını söyledi.



Haşimoğlu, iki helikopter ile faaliyeti gerçekleştireceklerini aktararak, "Geçen sezon 180 sporcu bölgeye gelerek spor yapmıştı. Bu yıl 240 kişilik talep var. Bu yıl sadece yurt dışına değil, mart ayının son haftasını yurt içinde ekstrem spor yapmak isteyenlere açacağız." dedi.



Heliski sporunun dünyada çok az bölgede yapıldığına değinen Haşimoğlu, "Kaçkarlar'da bu işin yapılmasının en büyük sebebi Avrupa'ya yakın ve kar kalitesinin yüksek olması. Bu bizim için çok artı değer. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Ülkemize ekonomik anlamda değer katmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de bu spora merak duyanların sayısının arttığını vurgulayan Haşimoğlu, şunları kaydetti:



"Türk sporcularla Avrupalı sporcuların kayma dereceleri farklı olduğu için aynı anda yaptıramıyoruz. Ekipler halinde yapılan heliski programlarında bazen gruptakiler ekip bütünlüğünü bozuyor. Biz de bunun için böyle bir program hazırladık. Siyah pistte kayan sporcu ile yeşil pistte kayan sporcuyu teknik olarak aynı anda kaydırmak çok zor."



"Bu yıl ilk kez Avusturya'dan çok özel bir ekip gelecek"



Haşimoğlu, Rusya, Amerika, İtalya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden sporcuların geldiğini, bu yıl ilk kez Avusturya'dan çok özel bir ekibin ağırlanacağını kaydetti.



Bu sporun ülke tanıtımına büyük katkı verdiğini belirten Haşimoğlu, şunları söyledi:



"Birçok ülkeden belgeselci geliyor. Özel olarak dünyanın birçok noktasında tanıtımı yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına katkı sağlıyoruz, ülkemizi tanıtıyoruz. Türkiye'nin, bilhassa Karadeniz'in geleceği turizmdir. Dağlarımız eşi emsali olmayan bölgeler. Deniz, kum, güneş üçgeninde ülkeye 25 milyar dolar giriyorsa kış turizmi ile birlikte 20-25 milyar dolar gelire ulaşabiliriz. Bu sektörden herkes ekonomik anlamda faydalanıyor."



Haşimoğlu, heliskide güvenlik ve hizmet kalitesinin maksimum seviyede olduğunu da sözlerine ekledi.

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