Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.
Rize
'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin droneyi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi. Havadan görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kaçarken karların üzerinden sekmeleri ve bazılarının ise durarak durumu anlamaya çalışması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - RİZE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı