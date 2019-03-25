Son Dakika Haberleri: Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi

Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.

Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin droneyi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi. Havadan görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kaçarken karların üzerinden sekmeleri ve bazılarının ise durarak durumu anlamaya çalışması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Rize, Kaçkar Dağları, Güncel
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