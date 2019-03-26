Son Dakika Haberleri: Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi

Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi

24 dakika önce

Kaçkar Dağları'nda yaban hayatı havadan görüntülendiRİZE - Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.

Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kaçkar Dağları'nda yaban hayatı havadan görüntülendi

RİZE - Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin drone'yi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi. Havadan görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kaçarken karların üzerinden sekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Rize, Kaçkar Dağları, Genel
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