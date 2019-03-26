Kaçkar Dağları'nda Yaban Hayatı Havadan Görüntülendi
24 dakika önce
Kaçkar Dağları'nda yaban hayatı havadan görüntülendiRİZE - Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.
Kaçkar Dağları
'nda yaban hayatı havadan görüntülendi
RİZE - Rize
'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin drone'yi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi. Havadan görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kaçarken karların üzerinden sekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA
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