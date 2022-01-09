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Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı - Son Dakika

Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı

09.01.2022 11:05

Kar kalitesi ile helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, en fazla sporcuyu bu sezon ağırlayacak.

Kar kalitesi ile helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, en fazla sporcuyu bu sezon ağırlayacak.

Kayakçıları helikopter ile tepelere bırakıp oradan kaymalarını sağlayan bir spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için bu yıl, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans verdi.

Heliski için özel olarak tasarlanmış iki helikopter gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayder Yaylası'na ulaştı. Pilotlar ve diğer görevliler ise gelecek hafta başlayacak faaliyetler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Görevliler, hazırlık aşamasında güvenliği sağlamak için helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirecek. Geçmiş yıllarda 200-250 sporcu bölgeye gelirken, bu yıl ise 375 sporcu kayak için gerekli başvuruları yaparak izin aldı.

"Sezonu doldurduk"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nda son 8 yıldır heliski faaliyetini kendilerinin organize ettiğini söyledi.

Geçen yıl zorlu salgın şartlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Haşimoğlu, talepte bu yıl ciddi artış yaşandığını aktardı.

Haşimoğlu, bu yıl 375 kişinin heliski yapacağını ifade ederek, "Süreyi 12 haftaya çıkardık. Mart sonuna kadar operasyon devam edecek. Genelde Avrupa ülkelerinden sporcular geliyor. İsviçre, Kanada, Fransa, İtalya dışında Rusya ve Amerika'dan da bir grup gelecek. Sezonu doldurduk. Elbette yerli grubumuz da var." dedi.

"Alanı açmak için İkizdere ve Artvin'de istasyon kurmayı düşünüyoruz"

Talebin artması ile kayak alanlarının yetmemeye başladığına dikkati çeken Haşimoğlu, "Heliski faaliyeti geniş lokasyonda yapıldığı için Ayder'e yakın yerler yetmiyor. Daha fazla talep var. Bu alanı açmak için önümüzdeki yıl İkizdere'de ve Artvin'de istasyon kurmayı düşünüyoruz. İkizdere'de Ovit bölgesinde, Artvin'de Yusufeli'nin arka taraflarında heliski faaliyeti planlayacağız." diye konuştu.

Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesinin sporcular tarafından yüksek olarak tanımlandığına işaret ederek, "5 bin kilometrekare olan bolümde uluslararası alanda olimpik yarış yapılabilecek çok fazla elverişli lokasyon var. Artvin'den başlayıp çok rahatlıkla Trabzon'a kadar kayarak insanların gidebilme imkanı var. Bu bölgede uluslararası bir kayak merkezi yaparsak, burası sadece Rize'nin değil, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de kış turizmini harekete geçirir." ifadelerini kullandı.

Geçmişte kayak tesisi planının yapıldığını dile getiren Haşimoğlu, planın hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haşimoğlu, bölge için turizmin önemine değinerek, "Yaz turizmi gerekli payını alıyor. Buna kış turizmini de eklemeliyiz. Rize-Artvin Havalimanı tamamlanıyor. Havalimanından 35 dakikaya Ayder Yaylası'na gelinebilecek." diye konuştu.

"Fiyat artışı yapmadık. Yeter ki bir sporcu yerine, iki sporcu, turist getirelim." diyen Haşimoğlu, temel amaçlarının bu olduğunu belirtti.

Haşimoğlu, bu sporda güvenliğin son derece önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sporcular güvenlik şartları nedeniyle de bizleri, Türkiye'yi tercih ediyor. Çok detaylı güvenlik çalışması yürütüyoruz. Her dört sporcuya bir rehber tahsis ediyoruz. Sırt çantalarında GPRS sistemi var. Acil durumda, çığ gelme anında mandalı çekiyorlar. Air-bag sporcuyu havaya kaldırıyor ve çığ riski bitince kayağına devam ediyor. Çığ alanlarında kayılmaması için gün öncesi çığ analizleri yapılıyor. Çığ teknik ekipleri, bölgedeki karın 2 metre altından kar alarak inceliyor, analizi yapıldıktan sonra pist kayağa açılıyor. Bugüne kadar bir kazamız olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz."

İsviçreli pilot Michaela Weber, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini söyledi.

Bölge İsviçre'ye benzediği için hiç yabancılık çekmediğini anlatan Weber, heliski yapılan bölgenin çok iyi doğası olduğunu belirtti.

Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı
Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı
Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı

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Türkiye, Artvin, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanında bu yıl sporcu sayısı arttı - Son Dakika
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