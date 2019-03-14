Son Dakika Haberleri: Kaçkar Dağları'ndaki Heliski Heyecanında Son Bir Hafta Kaldı

Kaçkar Dağları'ndaki Heliski Heyecanında Son Bir Hafta Kaldı

42 dakika önce

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda helikopterle yapılan kayak sporu heliski heyecanı sürüyor.

Kaçkar Dağları'ndaki Heliski Heyecanında Son Bir Hafta Kaldı, System.String[]
Rize'nin Kaçkar Dağları'nda helikopterle yapılan kayak sporu heliski heyecanı sürüyor. 250 yerli ve yabancı sporcunun kayak yapmak için geldiği Kaçkar Dağları'ndaki heliski heyecanı için son bir hafta kaldı.

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'nin Kaçkar Dağları'nda şuana kadar yaklaşık 250 yerli ve yabancı sporcu helikopterli kayak yaptı. Dağların yamaçlarına helikopterle çıkıp, yüksek eğimli yerlerden kayılan spor türü olan heliski, Kaçkar Dağları da içerisinde olmak üzere dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Türkiye'de bu spor türü 14 yıldan beri Kaçkar Dağları'nın Rize ve Artvin bölgelerindeki yamaçlarında gerçekleşiyor. Sporcular Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndan helikopter aracılığıyla hareket ederek, Kaçkarlar'ın zirvesine bırakılıyor. İsveç, Avusturya, Amerika, Rusya, Kanada, İtalya gibi ülkelerden Rize'ye gelen sporcular, gün boyunca yaptıkları kayak sonrasında yine helikopterle konakladıkları Ayder bölgesine geri getiriliyor. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, kayarak vadi boyunca inen sporcuların büyük heyecan yaşadığı heliski sporunun Rize ayağının bu yıl Mart ayının 3. haftasında son bulması bekleniyor. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Rize, Kaçkar Dağları, Güncel
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