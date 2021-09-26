Kaçkar Dağları'ndaki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yüksek rakımlı yaylalar, eylülde yağan karla beyaza büründü, ulaşıma kapanan bazı yayla yolları ise açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler