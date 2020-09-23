Kaçkar Dağları'nın eteklerinde motosafari heyecanı - Son Dakika

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde motosafari heyecanı

RİZE'de adrenalin tutkunu Mustafa Canca (43) motosikletiyle çıktığı Kaçkar Dağları eteklerinde gezmedik yer bırakmıyor.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde motosafari heyecanı, System.String[]

RİZE'de adrenalin tutkunu Mustafa Canca (43) motosikletiyle çıktığı Kaçkar Dağları eteklerinde gezmedik yer bırakmıyor. Arkadaşlarıyla Kaçkarların etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayan Canca, motosafarinin de keyfini çıkartıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkar Dağları, dağcılar ve helikopterle kayak sporu 'heliski'nin yanı sıra motosafari tutkunlarını da ağırlıyor. Rizeli motosiklet tutkunu Mustafa Canca, kurucusu olduğu ENDURO53 isimli spor kulübü üyesi arkadaşlarıyla, Kaçkar Dağları eteklerinde tırmanış yapıyor. Motosikleti bir tutku haline getiren Canca ve arkadaş grubu, Kaçkarların etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayıp, motosafari ve muhteşem doğanın da keyfini sürüyor.  Özellikle hafta sonları buluşan grup, motosikletleriyle Kaçkar Dağları'nın etekleri ve yüksek kesimlerine tırmanıp, yol kat ediyor. El değmemiş coğrafyada kendilerine özel olarak belirdikleri parkurlarda, zorlu ve dik yamaçlarından geçen motosiklet tutkunları, kimi zaman da göl kıyısında mola veriyor.  Motosikletli gurup tarafından kayda alınan adrenalin dolu anlarına ilişkin görüntüler ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oluyor.'MOTOSİKLET VE DOĞA TUTKUSU BİZİ KAÇKARLARA TAŞIDI?

Doğayla iç içe yaşam geçirmekten mutlu olduğunu anlatan Mustafa Canca, motosiklete olan tutkunun bu sayede arttığını belirtti. Canca, "Motosiklet tutkumuzu yaylalara, göllere, dağlara taşımak için tek başıma çıktığım bu yolda bir spor kulübü kurdum. Şimdi yaklaşık 30 kişiyiz. Çok eğleniyoruz. Hem doğayı geziyor hem de motosikletimizle adrenalin keyfi yaşıyoruz. Ekibimizle birçok yaylaya, göle gittik. Çok zor parkurlarda ilerledik, gitmedik yer bırakmadık. Haftanın bir günü yaylalara gideriz.  Kimseyi rahatsız etmeden, doğayla iç içe bir zaman geçiriyoruz. Zorlu ve tehlikeli yolculuklarımız oluyor ama tüm tedbirlerimizi alarak, motorlarımızın bakımlarını yaparak bu yolcukları gerçekleştiriyoruz. Adrenalin tutkunlarını motorlarıyla buraya davet ediyorumö dedi.


Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Kaçkar Dağları, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçkar Dağları'nın eteklerinde motosafari heyecanı - Son Dakika

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