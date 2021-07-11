Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bulut denizinin üzerindeki gün batımı ziyaretçileri büyülüyor - Son Dakika

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Samistal Yaylası, doğal güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine bulutların üzerinde eşsiz bir gün batımına tanıklık etme imkanı sunuyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın "koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge" arasında gösterdiği Kaçkarlarda, 2 bin 450 rakımda bulunan Samistal Yaylası ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından alternatif tatil arayanlara hizmet veren yayla, 200'ün üzerindeki taş evleri, endemik bitki türleri, zirvesinden izlenebilen bulut denizi ve gün batımıyla dikkat çekiyor.

Turistler ve fotoğraf tutkunları, gündüz yaylalarda keyifli vakit geçirdikten sonra sis bulutu ve gün batımına tanıklık edebilmek için yaylanın üzerindeki yaklaşık 3 bin metre rakımlı zirveye çıkıyor.

Fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için saatlerce beklerken, Kaçkar'ın eteklerinde vadilere çöken bulutları ve gün batımını yakalayan ziyaretçiler unutulmaz anın keyfini yaşıyor.

Gün batımında farklı renklerin oluştuğu zirvede ziyaretçiler kendilerini bulutların üzerinde hissediyor.

"Başka yerde yaşayamazsınız"

Gün batımını izlemek ve yaylaları dolaşmak için İzmir'den bölgeye gelen Nesli Kuzgun, AA muhabirine, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini, güzellikleriyle büyülendiğini ifade etti.

Kaçkar dağlarında gün batımı manzarasının çok güzel olduğunu aktaran Kuzgun, "Bütün güzellikler yurt dışında değil, bizim ülkemizde de çok güzel yerler var. Burası da o harika güzelliklerden birisi. Fazlasıyla gün batımı izledim. Burası bambaşka. Bulutların üzerinden bakıldığı zaman çok güzel duruyor." dedi.

Ali Osman Evlice ise böyle bir anı uzun zamandır yaşamak istediğini söyledi.

Hava şartlarına bakarak geldiklerini aktaran Evlice, "Bu anı yakalayabileceğimizi hesaplamıştık. İyi ki geldik. Gelirken zorlu yollarda 2-3 saat bunu kovaladık. Değdi mi, değdi." diye konuştu.

Kaçkarların, dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğuna işaret eden Evlice, " Filipinler'e, Ürdün'e gittim. Orada da çok güzel yerler var ama burası oralardan çok daha güzel. Yollar çok zordu ama yolların zor olması da güzel. Çünkü burada fazla insan yok. Uzungöl'e Ayder'e çok gelen var. Belli adreslerde toplanıyorlar. Burası o açıdan çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan tatil için Rize'ye gelen Sude Torun ise yöreyi "harika" olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bunun aynısını başka yerde yaşayamazsınız. Bu duyguyu, bu hissi başka bir yerde tadamazsınız. O kadar güzel ki. Daha önce gün batımı izledim ama bu kadar muhteşem görmedim. O kızıllığı bulutların üzerinde izlemek bambaşka."