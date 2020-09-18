Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü ve rafting etkinliği - Son Dakika

Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü ve rafting etkinliği

Erzurum'un İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve beraberindeki dağcılar, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü yapıp Çoruh Nehri'nde rafting yaptı.

Erzurum'un İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve beraberindeki dağcılar, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü yapıp Çoruh Nehri'nde rafting yaptı.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği "Herkes İçin Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" etkinliğine İspir ilçesinden de katılım sağlandı.

Dağcılarla 3200 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü gerçekleştiren Belediye Başkanı Coşkun, ardından ilçeden geçen Çoruh Nehri'nde rafting yaptı.

Coşkun, etkinlikler sonrası yaptığı açıklamada, gelecek nesillere yaşanabilir temiz dünya ve huzur dolu yaşam bırakabilmek için 16-22 Eylül tarihlerinde fiziksel aktivite ve araçsız bir yaşama farkındalık oluşturmak adına ilçenin farklı noktalarında aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerle sağlıklı fiziksel aktivitelere teşviki amaçladıklarını ifade eden Coşkun, "İlçemizin turizme dönük noktalarında farklı bir yaklaşım ile 1 hafta boyunca program hazırladık. Hazırladığımız program kapsamında hem potansiyelimizi açığa çıkarmak hem de doğaya, diğer canlılara ve bizden sonraki gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun olduğuna vurgu yaptık." dedi.

Coşkun, etkinlikler kapsamında ilçenin çeşitli bölgelerinde koşu ve yürüyüş yaptıklarını aktardı.

Koronavirüs nedeniyle etkinliklere halkın katılım sağlayamadığını vurgulayan Coşkun şunları kaydetti:

"Etkinliğe 3200 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de profesyonel dağcılar ile başladık. İlçeden geçen Çoruh Nehri'nin coşkun sularında adrenalin hissiyatını kol kaslarımızda yaşayarak gerçekleştirdik. Bugün ise belirlenen rotada pandemiden dolayı sınırlı katılım ile koşumuzu gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca oluşturduğumuz etkinlik aktivitelerimizi dart, bisiklet turu ve 'birlikte yürüyelim programları' ile gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin son gününde bir sokağımızı trafiğe kapatarak, kültür ve sanat etkinlikleri yapacağız."

Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü ve rafting etkinliği

Rafting, Avrupa, Çoruh, İspir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kaçkarlar'ın zirvesindeki İspir Yedigöller'de doğa yürüyüşü ve rafting etkinliği - Son Dakika

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