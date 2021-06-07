''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı - Son Dakika

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İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çelikel Vanlı, 2019 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde Pendik hızlı trene binmek için alt geçitten geçtiği sırada, korku dolu anlar yaşadı. Sabah'ın haberine göre, daha önce hiç görmediği Mustafa A. kollarını açtı, genç avukata "Aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim seni" dedi. Bu sırada avukat Vanlı korkarak kaçmaya başladı. Şüpheli takipte kaldı, "Kaçma aşkım" diyerek tacizlerine devam etti.

TACİZCİYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE CEZA

Uğradığı tacizle şoke olan avukat Vanlı hızlıca taksiye bindi, vakit kaybetmeden de polisleri arayarak ihbarda bulundu. Şüpheli kısa sürede olay yerinde yakalandı. Mağdur avukat da tacizciyi teşhis etti. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki Mustafa A. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''KAPALI YERLERDEN GEÇEMİYORUM''

Davanın ilk celsesinde mağdur avukat şikayetçi olduğunu söyledi. "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" diye de ekledi. Duruşmaya gelmeyen tacizci sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

''YÜZDE 70 DAVRANIŞ BOZUKLUĞUM VAR''

Yakalanıp adliyeye getirilen sanık, klasik bir savunmaya imza attı. "Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim, yüzde 70 de davranış bozukluğum vardır" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

AKLİ ARIZASI OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Adli Tıp raporunda tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan sabıkası olduğunu gözler önüne serdi. "Davranış bozukluğum var" savunmasına sığınan sanık için doktorlar "Akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" dedi. Şimdi davada mahkemenin vereceği karar merak konusu.

''TANINAN BİR MECZUP''

Yaşadığı korku dolu anları anlatan mağdur avukat Işıl Çelikel Vanlı, "Korkudan tir tir titredim" dedi. Polisin tanınan bir meczup diyerek şikayetçi olmayabileceği yönünde kendisiyle konuştuğunu söyleyen Vanlı, "Umursamaz tavırları en az bu olay kadar beni yıprattı. Tanınan bilindik sapık diye bir şey olur mu? Orada hep var diye biz gidemeyecek miyiz? Üstelik akli dengesi yerinde çıktı.

"HEMCİNSLERİM GEÇİDİ RAHATÇA KULLANABİLSİN DİYE"

Bu şikayete bağlı bir suç. Oradan her gün geçip giden kim bilir kaç kadını taciz etti bu şahıs ancak kimse gidip şikayetçi olmadı. Böyle böyle 'bilindik' biri haline gelmiş zaten. Sonuna kadar gideceğim, sırf tüm hemcinslerim rahatça o alt geçidi kullanabilsin diye" dedi.