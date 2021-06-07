Üye Girişi
''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı - Son Dakika

''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı

07.06.2021 10:49

Adliyeye gitmek için yola çıkan Avukat Işıl Çelikel Vanlı, alt geçitten geçtiği esnada bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Genç kadının korkup kaçmasının ardından takipte kalan kişi, "Aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim seni, kaçma aşkım'' diyerek tacizini sürdürdü. Olay yerinden bir taksiyle kaçan Vanlı, emniyete giderek şikayette bulundu. Tacizciye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken; genç kadın o anları "Korkudan tir tir titredim, hala kapalı yerlerden geçemiyorum'' ifadeleriyle anlattı.

İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çelikel Vanlı, 2019 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde Pendik hızlı trene binmek için alt geçitten geçtiği sırada, korku dolu anlar yaşadı. Sabah'ın haberine göre, daha önce hiç görmediği Mustafa A. kollarını açtı, genç avukata "Aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim seni" dedi. Bu sırada avukat Vanlı korkarak kaçmaya başladı. Şüpheli takipte kaldı, "Kaçma aşkım" diyerek tacizlerine devam etti.

TACİZCİYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE CEZA

Uğradığı tacizle şoke olan avukat Vanlı hızlıca taksiye bindi, vakit kaybetmeden de polisleri arayarak ihbarda bulundu. Şüpheli kısa sürede olay yerinde yakalandı. Mağdur avukat da tacizciyi teşhis etti. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki Mustafa A. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''KAPALI YERLERDEN GEÇEMİYORUM''

Davanın ilk celsesinde mağdur avukat şikayetçi olduğunu söyledi. "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" diye de ekledi. Duruşmaya gelmeyen tacizci sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Tacizci adam bu kez sert kayaya çarptı! ''Kaçma aşkım, öpeceğim'' mesajları attığı kadın avukat, peşini bırakmadı

''YÜZDE 70 DAVRANIŞ BOZUKLUĞUM VAR''

Yakalanıp adliyeye getirilen sanık, klasik bir savunmaya imza attı. "Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim, yüzde 70 de davranış bozukluğum vardır" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

AKLİ ARIZASI OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Adli Tıp raporunda tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan sabıkası olduğunu gözler önüne serdi. "Davranış bozukluğum var" savunmasına sığınan sanık için doktorlar "Akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" dedi. Şimdi davada mahkemenin vereceği karar merak konusu.

''TANINAN BİR MECZUP''

Yaşadığı korku dolu anları anlatan mağdur avukat Işıl Çelikel Vanlı, "Korkudan tir tir titredim" dedi. Polisin tanınan bir meczup diyerek şikayetçi olmayabileceği yönünde kendisiyle konuştuğunu söyleyen Vanlı, "Umursamaz tavırları en az bu olay kadar beni yıprattı. Tanınan bilindik sapık diye bir şey olur mu? Orada hep var diye biz gidemeyecek miyiz? Üstelik akli dengesi yerinde çıktı.

"HEMCİNSLERİM GEÇİDİ RAHATÇA KULLANABİLSİN DİYE"

Bu şikayete bağlı bir suç. Oradan her gün geçip giden kim bilir kaç kadını taciz etti bu şahıs ancak kimse gidip şikayetçi olmadı. Böyle böyle 'bilindik' biri haline gelmiş zaten. Sonuna kadar gideceğim, sırf tüm hemcinslerim rahatça o alt geçidi kullanabilsin diye" dedi.

''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı

Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli Adliyesi, İstanbul Barosu, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi         
23:22
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu         
22:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ''Kaçma aşkım, öpeceğim'' diyerek taciz ettiği kadın avukat çıktı, işin peşini bırakmadı! Bu kez sert kayaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement