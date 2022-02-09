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Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı - Son Dakika

Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı

09.02.2022 16:19
Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları kaçmaya çalışırken jandarmanın takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları kaçmaya çalışırken jandarmanın takibi ile yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Güneyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler bir aracın kendilerini fark edince kaçmaya başladığını görünce aracın peşine düştü. Kısa bir kovalamaca sonrası ekipleri içerisinde M.Y., M.G., K.G., H.İ.Ç. ve İ.Ö., isimli şahısların bulunduğu aracı yakaladı. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise 1 adet hilti, 1 adet jenaratör ve 1 adet kürek ele geçirildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan ekipler şahısların define bulmak için yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir çukur açtıklarını da tespit etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı
Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı

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Kaçak Kazı, Karahisar, Jandarma, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçmaya çalışan define avcılarını jandarma yakaladı - Son Dakika


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