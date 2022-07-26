Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı

26.07.2022 12:45
Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı

MERSİN'de şüphe üzerine baskın yapılan evden motosikletle kaçmak isteyen H.A., polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de şüphe üzerine baskın yapılan evden motosikletle kaçmak isteyen H.A., polis tarafından yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosiklette 2 kilo eroin bulundu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adreslerine baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden H.A, binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı Çalıştığı şantiyede ölü bulundu Çalıştığı şantiyede ölü bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 ÖTV değiştirme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi sonrası CHP'den yeni bir iddia geldi
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement