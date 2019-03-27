Kaçmaya Hazırlanan Fetö'cüler Hatay'da Yakalandı
2 saat önce
Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı.
Hatay
'da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Yanlarında can yelekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.
Haklarında İstanbul
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2'si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahsın hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi Emniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K., Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:57 Kaynak: İHA
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