Son Dakika Haberleri: Kaçmaya Hazırlanan Fetö'cüler Hatay'da Yakalandı

Kaçmaya Hazırlanan Fetö'cüler Hatay'da Yakalandı

41 dakika önce

Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cüler Hatay'da yakalandı Yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirildi Şüphelilerin hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini...

Kaçmaya Hazırlanan Fetö'cüler Hatay'da Yakalandı, System.String[]
Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cüler Hatay'da yakalandı
Yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirildi
Şüphelilerin hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi

HATAY - Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekipleri tarafından yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Yanlarında can yelekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.
Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2'si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurtdışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişinin hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi
Emniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

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