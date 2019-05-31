KACO, Siemens ailesine katıldı

İSTANBUL, DHA (kurumsal Haber) -

SIEMENS, dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, güç elektroniği üreticilerinden KACO - New Energy GmbH'ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı. Satın almayla birlikte Siemens, ulaşım sistemleri ve enerji depolama alanında güçlenmeyi hedefliyor.

Siemens, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, güç elektroniği üreticilerinden KACO - New Energy GmbH'ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı. KACO New Energy GmbH ürün hattı, bir aile evi için tasarlanan inverter ünitelerinden, ticari binalara, altyapılardan, megawatt elektrik üreten güneş parkları için komple sistemlere kadar tüm güç aralığını kapsıyor.

'Geleceğin Şebekeleri' segmentindeki 'Dağıtım Sistemleri İş Birimi'ne entegre edilecek KACO ile hızlı büyüyen fotovoltaik, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama alanlarının daha güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"DAĞITIK ENERJİ SİSTEMLERİNDEKİ UZMANLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Siemens Akıllı Altyapılar Dağıtım Sistemleri Genel Müdürü Stephan May satın alma hakkında şöyle konuştu:

"KACO New Energy GmbH'nin ailemize katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha hızlı büyüyebileceğiz. İş birimlerimiz arasındaki entegrasyonu geliştirmek için hep birlikte çalışacağız ve dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlığımızı güçlendireceğiz" dedi.

Satın almayla birlikte, en yeni teknolojili inverterlere erişim imkanı kazanacaklarını dile getiren Genel Müdür May, "Bu inverterler silisyum karbür bazlı oldukları için güç yoğunluğu ve verimlilikte en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu da zorlu iklim koşullarındaki, özellikle yüksek sıcaklıklarda kurulumlarda avantaj kazandırıyor. Bu teknoloji sayesinde ağırlığı 80 kilogramı geçmeyen bir inverter 125 kVA tam güç üretiyor. Yüksek seviyedeki güç yoğunluğu inverterin 1,5 katına kadar yüklenmesine olanak tanıyor" diye konuştu.

"FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ÜLKE SAYISINI DA HIZLA ARTIRACAĞIZ"

KACO New Energy Türkiye Ülke Müdürü Nedret Ünlü, "Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de hızla büyümeye başladığı 2014 yılından bugüne kadar 1 GW üstünde inverter satışı yaptık. Sadece inovatif inverter üretimine odaklanmış bir firma olarak, bundan sonra Siemens'le hem enerji verimliliği ve yönetimi konusunda hem de servis hizmetlerinde liderlik tek hedefimiz. Bunun yanı sıra başta Balkan ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını da hızla artıracağız."

Siemens Türkiye Dağıtım Sistemleri Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik ise, "KACO'nun hızlı yapısı ve uygun ürün portföyü sayesinde elde ettiği önemli pazar konumunun ve Siemens'in Türkiye'de 163 yıldır oluşturduğu köklü ve yaygın servis ağı ve yenilenebilir enerji tecrübesinin birleşmesi ile Siemens pazarın en büyük oyuncusu olacaktır."