Son Dakika Haberleri: Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

43 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiği kazada kaçtığı iddia edilen ancak hastaneye kaldırıldığı anlaşılan minibüs şoförünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiği kazada kaçtığı iddia edilen ancak hastaneye kaldırıldığı anlaşılan minibüs şoförünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Serinhisar- Yatağan karayolunda meydana gelen kazada Hasan B. yönetimindeki 20 EL 869 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali İhsan Er (50) idaresindeki 20 YL 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Er ile eşi Duru Er (50) hayatını kaybetti. Kaza sonrası olayın şoku ile kaçtığı ve jandarmanın kısa sürede bularak olay yerine geri getirildiği iddia edilen Hasan B.'nin ise kazada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hasan B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Serinhisar, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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