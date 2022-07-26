Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti - Son Dakika
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Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti

26.07.2022 11:37
Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti

Afyonkarahisar'da, 9 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisi görünce kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Afyonkarahisar'da, 9 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisi görünce kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Ters dönen otomobilde yaralanan şahsı araç içerisinden çıkarmayı başaran polis, ardından şüpheliyi sağlık ekiplerine teslim edip hastaneye gönderdi.

İlginç olay, Fevzi Çakmak mahallesi Bayraktepe Cami civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, polis ekipleri 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve sahte kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan B. (41) isimli şahsın peşine düştü. Ceylan B.'nin kullandığı 06 BSG 618 plakalı otomobili Nazmi Saatçi mahallesi İbni Sina caddesi üzerinde olduğunu belirleyen ekipler şahsı beklemeye başladı. Ceylan B., aracının başına gelirken polislerin kendisine yaklaşmaya başladığını fark edince aracına binerek kaçmaya başladı.

Yaralanan şahsa ilk müdahaleyi kaçtığı polisler yaptı!

Ardından polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca başladı. Trafik ve hız kurallarını hiçe sayarak kaçmaya çalışan Ceylan B., sonrasında ise Bayraktepe Cami civarında aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Şahsın kaza yaptığını gören polis ekipleri ise hemen olaya müdahale ederek ters dönerek duran otomobilde yaralanan şahsı çıkardı ve ardından 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şüpheliyi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti - Son Dakika

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