KAÇUV'un 2. Aile Evi Pendik'te açıldı - Son Dakika

Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'a gelmek zorunda kalan çocuklara aileleriyle ücretsiz konaklama olanağı sunduğu Aile Evi'nin ikincisi Pendik'te açıldı.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, 2. Aile Evi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu, her 3 saatte bir çocuğun kanser tanısı aldığını ve bu sayının nükslerle yılda 5 bine ulaştığını kaydetti.

Erken teşhis edilip tedaviye erken başlandığında çocukluk çağı kanserlerinde tedavinin daha kısa sürdüğünü ve büyük oranda başarı sağlandığını belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Ancak bu, yine de uzun bir süreç. 4 aydan başlıyor, 2 yıla kadar sürebiliyor. Bu süreçte özellikle İstanbul dışından gelen aileler maddi açıdan zorlanabiliyor, hastane köşelerinde sabahlayabiliyor. Bazen tedaviyi yarıda bırakıp giden hastalarımız oldu. Biz bunlar çoğalmasın istiyoruz. Bu nedenle KAÇUV olarak hastalara ve ailelerine destek olmaya çalışıyoruz. Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak birinci önceliğimiz."

Yıldız, kanserle mücadelede psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun ortamın yaratılması için de çaba gösterildiğini ifade ederek, çocuk onkoloji servislerine oyun odaları yapıldığını, hastane sınıfları projeleri olduğunu anlattı.

Kanser tedavisinin çocukları ve ailelerini de yıprattığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu dönemde hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu ailelere 'Yalnız değilsiniz.' diyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. 2. Aile Evi'ni hayata geçirmemizin temel amacı da bu. Cerrahpaşa'daki Aile Evimiz bugüne kadar 704 kişiyi konuk etti. 2. Aile Evi'ni de Anadolu Yakası'ndaki talepleri karşılamak hedefiyle kurduk. Burada Marmara Üniversitesinin Pendik Hastanesi var, Medeniyet Üniversitesi var, Kartal Devlet Hastanesi var. Bütün bunlarda onkoloji servisleri, kemik iliği üniteleri var. Buradaki hastaların dönem dönem kalacak yere ihtiyacı olacak."

"Gencecik yüreklere umut aşıladığınız zaman hastalığın yüzde 70-80'ini çözüyorsunuz"

Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir de KAÇUV ile umut vadeden gelişmelere imza attıklarını ifade ederek, "Bizler köklü bir medeniyetin çocuklarıyız. Darda, zorda kalana el açmış, vakıflar kurmuş, hatta kanadı kırık leyleklere dahi vakıflar kurmuş medeniyetin çocuklarıyız. Nasıl olur da kanadı kırık, gönlü buruk insanlara yuva açmayız?" dedi.

Aile Evi'nin temelinin 18 Nisan'da atıldığını ve tamamlanmasının 2 yılı bulmadığını kaydeden Demir, "Üçüncü, dördüncüsü inşallah 1 yılda bitiririz." diye konuştu.

Demir, kendisi de aile evinde kodlama eğitiminde yer aldığını, bazı çalışanların çocuklarının çocuklara pedagojik destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kanser öyle bir hastalık ki erken teşhis çok önemli ama umut aşılamak hepsinden daha önemli. Gencecik yüreklere, ailelerine umut aşıladığınız zaman hastalığın yüzde 70-80'ini aslında çözüyorsunuz, geriye küçük tıbbi dokunuşlar kalıyor. İnşallah bu büyük dokunuşlara devam ederiz."

2. Aile Evi

KAÇUV, aile evleri ile tedavi gören çocuklar ve ailelerinin ücretsiz konaklama, psiko-sosyal destekler, gıda, hijyen, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vakıf kaynakları, bağışçılar ve Kuveyt Türk Katılım Bankasının desteğiyle hayata geçirilen 2. Aile Evi'nde tedavi gören çocuklara ve ailelerine uygun yaşam alanı sunuluyor.

Odaların ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiği, 6 kattan oluşan 2. Aile Evi'nde 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda bulunuyor. En üst katta büyük bir oyun odası, anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası yer alıyor.