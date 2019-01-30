Kad Üyelerinden Pınarbaşı İlçesine Ziyaret

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.





KAD Yönetim Kurulu Başkanı Meral Kuvan ile Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ve eğitmen Hasan Gedikli, Kaymakam Halil İbrahim Demirçin ve Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile görüşerek, ilçede bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali için görüş alışverişinde bulundu.





Kuvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KAD'ın Türkiye'de kanyon sporu alanında kurulan ilk dernek olduğuna işaret etti.





Geçen yıldan bu yana Türkiye'de kanyon sporunun tanıtılmasında KAD'ın büyük katkıları olduğunu anlatan Kuvan, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizdeki kanyonları keşfedip, sporun ve sporcuların hizmetine sunulmasında, bu alanda yeni sporcuların yetiştirilmesinde önderlik eden bir oluşumuz. Bugün de alanında deneyimli, profesyonel ekibimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.



Kuvan, Kastamonu'da da Pınarbaşı ilçesinin kanyon ve doğa sporlarında söz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Pınarbaşı, bizlerin üzerinde önemle durduğu bir ilçe. Bilindiği üzere dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu burada. Doğa harikası Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi de yine bu ilçemizde. Mağaralar ve doğal oluşumlarıyla tüm sporcularımızın gözü, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalde. Görevine yeni başlayan kaymakamımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletmek, festival için incelemelerde bulunmak üzere geldiğimiz Pınarbaşı'nda verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Doğa ve doğa sporları adına yapılan ve yapılacak çalışmalara desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

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