Kadamer ve Dayanışma Derneğinden Köy Okullarına Ziyaret
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(KADAMER) ve Dayanışma Derneği tarafından Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyündeki Yedigöz Ortaokulu, İlkokulu ve Anaokulu'nda bir etkinlik gerçekleştirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(KADAMER) ve Dayanışma Derneği tarafından Musabeyli
ilçesine bağlı Yedigöz köyündeki Yedigöz Ortaokulu, İlkokulu ve Anaokulu'nda bir etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Yedigöz Ortaokulu'nda sınavlarda dereceye giren 8. sınıf öğrencisi ile 7. ve 6. sınıflardaki en başarılı öğrencilere başarılarından dolayı bisiklet; Yedigöz Anaokulu'ndaki öğrencilere ise pantolon hediye edildi. Etkinliğe KADAMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları, KADAMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz, Dernek Üyeleri Doç. Dr. Sumru Bakan, Dr. Öğr. Üyesi Faika Yaralı Karakan ile Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ
ile okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciler, yapılan ziyaretten ve verilen hediyelerden büyük memnuniyet duydu. - KİLİS
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