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Son Dakika Güncel Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı - Son Dakika

Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadastro Müdürlüğü tarafından talebe bağlı işlemler ile tescile konu harita ve planların yapımı ve kontrolü genelgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadastro Müdürlüğü tarafından talebe bağlı işlemler ile tescile konu harita ve planların yapımı ve kontrolü genelgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Yeni yayınlanan genelge ile resmi kurumlar kendine ait dosyaları hazırlayabileceği ve dosya teslim formatlarına kadar tüm yenilenen detaylar harita uygulayıcılarına anlatıldı. Büro ve arazi işlerinde tekniker ve teknisyenlerde görev alıp yetki sahibi olabileceği gibi çok önemli hususlar toplantıya katılanlara anlatıldı.


Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın yeni genelge ile otomasyon sistemlerin gelişmesi sayesinde kadastro sisteminin de çok daha fazla işlevsel hale geleceği ve evrak kaybı gibi sorunların artık ortadan kalkacağını ifade etti.


Yalçın konuşmasında, "İdareden kaynaklanmayan geciken işlemler için ayrıca harç alınacak, arazi kontrolü için işi kontrol ettiren kurum yada mühendislik bürosu kadastro heyetine taşıt temini sağlayacak, düzeltme katsayısının hesaplanmasının her sistem için ayrıca oluşturulacak, web ortamı çok daha etkin kullanılıcağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.


Toplantıda söz alan Kadastro Kontrol mühendisi Temel Çimen harita işleri hesaplamalarının nasıl yapılacağını, genelge ile hesaplamalarda nelere dikkat edileceğini anlattı.


Toplantıya kadastro müdürlüğü personelleri, kurumlarda çalışan harita personelleri ve serbest harita mühendisleri katıldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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