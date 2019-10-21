Son Dakika Haberleri: Kadavra bağışıyla tıp eğitimine katkı sağladı
Son Dakika Sağlık Kadavra bağışıyla tıp eğitimine katkı sağladı

Kadavra bağışıyla tıp eğitimine katkı sağladı

35 dakika önce

Bedeninin kadavra olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesine verilmesini vasiyet eden ve 2011'de yaşamını yitiren emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl için üniversitede tören yapıldı, ardından naaşı defnedildi.

Kadavra bağışıyla tıp eğitimine katkı sağladı, System.String[]

Bedeninin kadavra olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesine verilmesini vasiyet eden ve 2011'de yaşamını yitiren emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl için üniversitede tören yapıldı, ardından naaşı defnedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 66 yaşında vefat ettikten sonra bedeni yaklaşık 4 bin 800 doktor adayı tarafından kadavra olarak kullanılan Deringöl için fakültede düzenlenen törene yakınları, arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, kadavralara, öğrencilere daha faydalı olması için dikkatli davrandıklarını belirtti.

İthal kadavra da aldıklarını aktaran Özden, "Nevzat Deringöl gibi öğretmenlerin topluma örnek olmak amacıyla bedenini bağışlaması hem Eskişehir hem de Türkiye için örnek bir davranış." şeklinde konuştu.

Daha sonra Deringöl'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Edebiyat, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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