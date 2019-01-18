Kadavra Olarak da Bilime Katkı Sunacak

Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Mühendislik Fakültesinde çok sayıda akademik çalışmaya imza atarak geleceğin mühendislerinin yetişmesine önemli katkılar sağlayan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Fadime Taner, kadavra olarak bağışladığı bedeni sayesinde bu kez tıp öğrencilerine faydalı olacak.
MEÜ Mühendislik Fakültesinin kurucu üyeleri arasında yer alan ve görev yaptığı süre içerisinde arıtma çamurları, katı ve tarımsal atıkların sıvılaştırılması ile atıklardan yağ, metan gibi yüksek enerjili yakıtların üretilmesi gibi 100'den fazla akademik çalışma yaparak geleceğin mühendislerini yetiştiren Prof. Dr. Fadime Taner, 2015 yılında emekliye ayrıldı.
Emekli olduktan sonra da çalışmalarını, fabrika atıklarının yok edilmesiyle ilgili danışmanlık yaparak sürdüren Taner, geçtiğimiz günlerde 72 yaşında hayatını kaybetti.
Daha önce amcasının bedenini MEÜ Tıp Fakültesine öğrencilerine katkı amacıyla kadavra olarak bağışlanmasına öncülük eden Taner, bu kez kendi bedenini de öğrencilerin kullanması için bağışladı.
Taner'in bedeni, teslim edildiği Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında, 3 yıl süreyle tıp öğrencileri tarafından incelenecek.
"Hayatı sürekli araştırmalarla geçti"
Fadime Taner'in Mersin'de eczacılık yapan kardeşi Zehra Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasıyla aralarında 1,5 yaş olduğunu ve tüm zamanlarının birlikte geçtiğini söyledi.
Kardeşinin kronik koah hastalığı nedeniyle vefat ettiğini aktaran Korkmaz, "Fadime mücadeleci, tuttuğunu koparan bir insandı. Yurtta öğrenciyken bile öğrencilere faydalı olurdu. Öğrencileri ücretsiz tiyatrolara götürürdü. Hayatı sürekli araştırmalarla geçti. Profesör olmasına rağmen doktora öğrencisi gibi çalışıyordu. Hep bilimsel çalışmalar yaptı." dedi.
Ablasının daha öğrenciyken organlarını bağışladığını vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:
"Kadavra olarak bağışlanmak istediğini söyledi. 'Bilime katkım olsun.' dedi. Amcamı kadavra olarak bağışladığımız da kemiklerini gömdük ancak Fadime kemiklerinin de bilimsel amaçlı kullanılmasını istedi. Sevgi dolu bir insandı. Ölümünden sonra bile çok güzel dönüşler var. İkinci örneği bulunamayan hep başkaları için yaşayan bir insandı."
"Tıp fakültesinde ışık olmaya devam edecek"
MEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeliha Kurtoğlu Olgunus da Fadime Taner'in MEÜ'nün bilimsel gelişiminde büyük emekleri olduğunu söyledi.
Taner'in öldükten sonra da bilime katkı sağlamaya devam etmek istediğini anlatan Olgunus, şöyle konuştu:
"Amcasının bedenini kadavra olarak bağışlamıştı. 3 yıl süreyle Şevket Fettahoğlu'nun bedeni öğrencilere katkı sundu. 3 yılın ardından törenle bedenini toprağa defnettik. Fadime hocamız da sağlığında bedenini bağışlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda vefat etti. Ailesi bedenini kadavra olarak katkı sağlaması için bize teslim etti. Fadime hocamız bundan sonra tıp fakültesinde yetişen öğrencilerimize ve cerrah adaylarımıza ışık olmaya devam edecek."
Olgunus, Türkiye
'de kadavra bağışının az olduğunu dikkati çekerek, Mersin'de bugüne kadar 50 civarında kişinin kadavrasını bağışlamak için başvuru yaptığını bildirdi.
Bu konudaki duyarlılığın artırılmasını isteyen Olgunus, şöyle konuştu:
"Ülkemizde bağış az. Bağış bedenin laboratuvarda bulunma süresi pek çok ülkede 1 yıl gibi bir süreyle sınırlıyken bizim ülkemizde maalesef bu süre 3 yılı buluyor. 20 yıl içerisinde Mersin Üniversitesine sadece 5 bağış kadavra ulaştı. Oysa her yıl tıp fakültesine yaklaşık 300 civarında öğrenci geliyor. Onların bir şekilde insan vücudunun gerçeğe yakın bir şekilde tanımasına ihtiyaç var. 5 kadavrayla bunun yapılması çok mümkün olmuyor."
Olgunus, kadavra bağışıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların kendileriyle irtibata geçibeleceğini sözlerine ekledi.