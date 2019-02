KADAVRA15 Mart'ta Sinemalarda.

Sarsıcı bir şeytan çıkarma ayini kontrolden çıkar ve genç bir kızın hayatına mâl olur. Aylar sonra, eski polis Megan Reed (Shay Mitchell) ortağının ölümüne engele olmayı başaramayıp üzüntüsünü uyuşturucu ve alkolle gidermeyi denedikten sonra, nihayet hayatını toparlama çabası içine girmiştir. Megan bağımlılıklarından kurtulduğu Boston Hastanesi'nde morg görevlisi olarak çalışmaya başlar. Mağarayı andıran tesiste nöbet tutarken, burasının olağanüstü yalnızlığında beklenmedik bir huzur bulmaktadır.

Fakat bir gece, feci şekilde deforme olmuş bir kadavrayı teslim almasının ardından, bir takım şeyler değişmeye başlar. Korkunç durumdaki kadavrayla birlikte bodrum katın koridorlarına kilitli olan Megan, artık dehşet verici görüntüler deneyimlemektedir. Kendi akıl sağlığını sorgulayan genç kadın, kadavranın acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olduğunu düşünmeye başlar. Megan bu şeytani varlığın hayata dönüp yeniden öldürmeye istekli olduğundan korkar.

Nabızları hızlandıran, seyircilerin tüylerini ürpertecek, 18+ kategorisi bir korku-gerilim filmi olan, Screen Gems imzalı "Kadavra/The Possession Of Hannah Grace"in başrollerinde Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon, Nick Thune, Jacob Ming-Trent, Max McNamara, Louis Herthum, James A. Waston Jr. ve Kirby Johnson yer alıyor. Filmi Diederik van Rooijen ("Daylight", "Taped") yönetti, Brian Sieve ("Scream: The TV Series", "Boogeyman 2") yazdı. "Kadavra/The Possession Of Hannah Grace"in yapımcılığını Broken Road Productions'dan Todd Garner ve Sean Robins, ortak yapımcılığını Andrea Ajemian, yönetici yapımcılığını ise Glenn S. Gainor üstlendi. Filmin görüntü yönetimi Lennert Hillege'in, kurgusu Stanley Kolk ve Jake York'un, yapım tasarımı Paula Loos'un, kostüm tasarımı Deborah Newhall'un, müziği ise John Frizzell'in imzasını taşıyor...(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)