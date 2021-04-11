'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda' - Son Dakika

'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda'

11.04.2021 10:51
'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda', System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ince bağırsak ve akciğer naklini hedeflediklerini açıklamalarının ardından yurt dışından çok sayıda hastanın kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Kadavradan nakil olacaklar için öncelik Türk vatandaşları" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ince bağırsak ve akciğer naklini hedeflediklerini açıklamalarının ardından yurt dışından çok sayıda hastanın kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Kadavradan nakil olacaklar için öncelik Türk vatandaşları" dedi.

AÜ Hastanesi'nde, organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 830 böbrek, 647 karaciğer, 107 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 4 ekstremite ve 1 rahim nakli gerçekleştirildi. 2021 yılında 38 böbrek ve 26 karaciğer nakline imza atıldı. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Merkezi'nde başarılı böbrek, karaciğer ve kalp nakillerinin yanında, yüz nakli, çift kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonlar da yapıldı.

NAKİL İÇİN YURT DIŞINDAN YOĞUNTALEP Kısa süre önce akciğer ve ince bağırsak nakillerini yapmayı hedeflediklerini duyuran AÜ Rektörü Özlenen Özkan, haberin yayılmasının ardından yurt dışından çok sayıda hastanın kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, organ nakillerinin insan hayatı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, birçok hastanın tedavi için beklediğini aktardı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Elimizde belirli hasta listesi vardı ama haberlerin ardından daha çok arttı. İhtiyacı olan bize ulaşmaya çalıştı. Biz sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Koronavirüs bizi engelliyor. Yaptığınız işin ilki çok başarılı olmalı ki hem motivasyonunuz kırılmasın hem de bazı çevreler tarafından elbette hüsrana uğratılmayalım, insanların canını yakmayalım. Bu anlamda daha garantili gitmek gerekiyor. Hem ortamın korona açısından uygun olması, hem de hastaların çok hazırlıklı olması lazım. En kısa zamanda bunu planlıyoruz. Her aşamasının eksiksiz olması çok önemli. Bir yerde takılırsanız o zaman çığ gibi büyüyor. Eksiklerimizi tamamladıktan sonra kısa zamanda bu ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Antalya dışından, hatta yurt dışından bize ulaşanlar oldu. En güzelini yapmak için elimizde geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.'NAKİL SONRASI KOMPLİKASYONLARLA BAŞ ETMEK TECRÜBE GEREKTİRİYOR'Tüm yapılan organ nakillerinin çok zor olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, nakil sonrası gelişebilecek komplikasyonların çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Her yerde naklin yapılması da uygun değil, çünkü çok ciddi komplikasyon sonuçları var. Ne kadar çok hastaya uygularsanız komplikasyonlarınız artıyor. Bu kaçınılmaz gerçek. Bu anlamda çok tecrübeli yerlerin yapması gerekiyor. Yeter ki komplikasyonlarla baş etmeyi başarabilsinler. Kesinlikle ameliyatlar çok zor, sonrasında komplikasyonlarla baş etmek tecrübe gerektiriyor. Bu anlamda hepsi çok gerekli ama çok tecrübeli yerlerde yapılması gereken, insan hayatı için önemli ameliyatlar" dedi.'NAKİLLER KORONA NEDENİYLE BEKLEMEDE'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, nakillerin bir kısmını canlıdan bir kısmını ise kadavradan yaptıklarını belirterek, "Canlılardan yapılanlarda donörüyle beraber gelecek insanlar aradı. Bize mail atıp iletişime geçtiler, ama korona nedeniyle biraz daha beklemekte fayda var. Ancak kadavradan olacaklar için öncelik Türk vatandaşlarında. Şu an yurt dışı hastaları için uygun görünmüyor" diye konuştu.


'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda'

Özlenen Özkan, Koronavirüs, Kalp, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak         
09:48
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı         
00:33
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı         
17:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 11:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei