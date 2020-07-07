Kadavradan karaciğer nakli olan minik Öykü Zeynep hayata tutundu - Son Dakika

Kadavradan karaciğer nakli olan minik Öykü Zeynep hayata tutundu

Kadavradan karaciğer nakli olan minik Öykü Zeynep hayata tutunduSİNOP'TA yaşayan Fatma ve Ercan Özcan çiftinin geçen sene karaciğerinde üç adet kitle bulunan 2,5 yaşındaki küçük kızları Öykü Zeynep'in organ nakli arayışı İzmir'de sonuç buldu.

Kadavradan karaciğer nakli olan minik Öykü Zeynep hayata tutundu

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SİNOP'TA yaşayan Fatma ve Ercan Özcan çiftinin geçen sene karaciğerinde üç adet kitle bulunan 2,5 yaşındaki küçük kızları Öykü Zeynep'in organ nakli arayışı İzmir'de sonuç buldu. Kadavradan karaciğer nakli yapılan Öykü Zeynep hayata tutundu.

Sinop'ta yaşayan Fatma ve Ercan Özcan çiftinin küçük kızları Öykü Zeynep'in rahatsızlığı geçen sene eylül ayında yemek yemediği için hastaneye götürüldüğünde fark edildi. Hastanede yapılan tetkiklerle Öykü Zeynep'in nabzının 240 olduğu ortaya çıktı ve doktorlar kalp rahatsızlığından şüphelendi. Yoğun bakıma alınması gerektiği söylendikten sonra, bir gün sonra ambulans helikopter gelerek, Öykü Zeynep'i Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ultrasondan sonra, minik Öykü'nün karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde üç tane kötü huylu kitle olduğu tespit edildi. 'Hepatoplastom' tanısı konulan minik kız, 4 buçuk ay boyunca 9 kür kemoterapi tedavisi gördü. Karaciğerindeki kitleler Öykü'nün damarlarına sarılı olduğu için zor olan ameliyatın İzmir'de yapılabileceği söylendi. Aile 3 Şubat'ta Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldikten sonra ilk önce baba ve halanın doku uyumlarına bakıldı. İki gün sonra ameliyat olacağı ümidiyle hazırlanan aile, babanın karaciğer damarlarının ince olması nedeniyle ameliyatın yapılamayacağını öğrenince zor anlar yaşadı. Kadavra listesine eklenen Öykü Zeynep'in ailesinin umudu yoktu. Bir akşam, telefonu çalan aile, kadavradan bir nakil çıktığını ve kan grubunun da yüzde yüz uyumlu olduğunu öğrendi. Haberi alan aile, bu defa sevinç gözyaşları ile hastaneye gitti. 18 Şubat günü ameliyata giren minik Öykü Zeynep, 5 buçuk saat sonra sağlıklı bir şekilde ameliyathaneden çıktı. İlaçlara ve kontrollere devam eden Öykü Zeynep, mücadeleyi kazandı.

'HAYATIMIZDA İLK DEFA O GÜN UMUTSUZLUĞU YAŞADIK'

İlk önce kızının ameliyat olamayacağını öğrendiğinde büyük bir üzüntü duyduğunu anlatan Fatma Özcan, "Verici bir kişinin bulunması gerekiyordu. O gün çok kötü bir gündü. Doktorumuz hemen Samsun'a dönmemizi ve ilacımızı almamızı gerektiğini söyledi. Kitlenin akciğere sıçrama ihtimali vardı. Amcamın çocukları denenecekti. Eve döndük. Hayatımızda ilk defa o gün umutsuzluğu yaşadık. Ağlamaya başladık. Kadavra listesindeydi ama çok umutlanmadık. Çünkü yıllarca kadavra nakli bekleyen insanlar var. Nakil haberini aldığımızda sevinç gözyaşları döktük. Hastaneye koşa koşa gittim. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an karaciğer enzimleri çok yüksek, iki kere rejeksiyon yaşadık. Fakat ilaçlarla önüne geçebiliyoruz. Değerlerini biraz daha topladıktan sonra Sinop'a geri döneceğiz. Sonra ayda bir kere kontrollere geleceğiz" dedi.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN, ÇOCUKLAR GÜLSÜN'

6 aydır Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinden birinde kaldıklarını anlatan Özcan, "Otellerde kalsak bizim için çok zor olurdu. Hem maddi açıdan hem enfeksiyon açısından kötü olurdu. Onlar bizim kahramanımız" diye konuştu.

Organ naklinin önemini vurgulayan Özcan, "Gönüllüler kan ve trombosit ihtiyacımızı da giderdiler. Kök hücre nakli, ilik nakli, organ bağışı çocukların hayatını kurtarıyor. Biz her şey bitti deyip geri dönecekken bir anda haber geldi. Yazıldığımız gün kadavradan nakil çıktı. Bu konuda duyarlı olsun herkes. Çocuklar ölmesin, çocuklar gülsün. Evlat çok farklı bir şey. Allah kimsenin kucağını boş bırakmasın" şeklinde konuştu.

Samsun, Sinop, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadavradan karaciğer nakli olan minik Öykü Zeynep hayata tutundu - Son Dakika
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