Kadavradan Nakil Onun Üçüncü Yaşamı Oldu"

Siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Mustafa Yener, 1,5 yıl içinde önce eşinden daha sonra kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

TEZCAN EKİZLER - Siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Mustafa Yener, 1,5 yıl içinde önce eşinden daha sonra kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.



Bir çocuk babası işçi emeklisi 53 yaşındaki Yener'e, 2017 yılında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde Hepatit B teşhisi kondu.



Daha sonra sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde siroz hastalığına bağlı gelişen karaciğer yetmezliği tespit edilen Yener, organ nakli için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.



Sağlık sorunları artan eşinin durumuna çok üzülen Sibel Yener, 27 yıllık hayat arkadaşına karaciğerinin bir bölümünü vermek için gönüllü oldu.



Tetkiklerde karaciğer dokuları eşiyle uyumlu çıkan Sibel Yener, 1,5 yıl önce EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla eşini hayata bağladı.



Yener, naklin ardından doktorların verdiği ilacı yanlış bir anlaşılma nedeniyle kullanmayınca 4 ay önce karaciğer yetmezliği tekrarladı ve vücudu eşinden alınan karaciğer parçasını reddetti.



Uygun karaciğerin bulunması için bu kez Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuran Yener'e 3 aylık beklemenin ardından kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirildi.



Organ nakliyle yeniden hayata tutunan Yener, yaşama üç kez "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.



"Çok şanslı bir insanım"



Mustafa Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, önce eşinden sonra da kadavradan nakledilen karaciğer ile yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Ümidini hiç kaybetmediğini belirten Yener, "Eşimin 'Ben karaciğerimi verebilirim' sözü beni çok şaşırttı. O an farklı bir duygu yaşadım. Hayat arkadaşımın böyle bir şey yapması beni çok sevindirdi. Çok şanslı bir insanım." dedi.



Eşinden alınan karaciğer parçasını vücudunun reddettiğini anlatan Yener, rutin kontrole gittiği sırada uygun karaciğerin bulunduğu haberi aldığını aktardı.



Kadavradan yapılan naklin kendisi için daha zor geçtiğini anlatan Yener, şunları kaydetti:



"İnsanın yaşama tutunması lazım, bunun için katlanmak zorundaydım. Nakil ameliyatım başarılı geçti. Karaciğerim normal çalışmaya başladı. Birçok kişi sıra beklerken bana uygun karaciğerin bulunması büyük bir şans. Ben kadavradan yapılan organ nakliyle üçüncü kez hayata merhaba dedim. Hayatı seviyorum, sevmeye de devam edeceğim."



Hastanede taburcu edileceği günü bekleyen Yener, organ bağışının önemine işaret ederek bundan sonra yakınlarına organlarını bağışlamaları konusunda ricacı olacağını, vefatın ardından organların toprak altında çürüyeceğine, mutlaka nakil bekleyen hastalara can olması gerektiğini ifade etti.



Eşinin ikinci kez karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatan Sibel Yener ise duygularını "Doktorlara eşime yine karaciğerimi vermek istediğimi söyledim ama ikinci kez kabul etmediler. O çok şanslı bir insan. Bu sene yaş gününü yoğun bakımda, evlilik yıl dönümümüzü ise geçen hafta hastanede kutladık. Eşim yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum." şeklinde dile getirdi.



"Kadavradan yaptığımız nakil onun üçüncü yaşamı oldu"



EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, nakil ameliyatının ardından Yener'in karaciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü belirtti.



Türkiye'de 2 bin 500 hastanın karaciğer nakli olmak için sırada beklediğine dikkati çeken Zeytunlu, şunları kaydetti:



"Yılda 500 hasta karaciğerini bağışlıyor, bu da ihtiyacı karşılamıyor. Mustafa Bey hem şanslı hem de şanssız bir hasta. Birinci karaciğerini yetmezlikten kaybetti, eşinden naklettiğimiz karaciğeri ise vücudunun reddetmesinden dolayı kaybetti. Kadavradan yaptığımız nakil onun üçüncü yaşamı oldu."



Zeytunlu, uygun organın bulunması durumunda hastalara defalarca karaciğer nakli yapılabileceği bilgisini verdi.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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