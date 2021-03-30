Kadavradan nakille hayata tutunan karaciğer hastası organ bağışçısı olacak - Son Dakika

Kadavradan nakille hayata tutunan karaciğer hastası organ bağışçısı olacak

30.03.2021 11:09
Kadavradan nakille hayata tutunan karaciğer hastası organ bağışçısı olacak, System.String[]

Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği tedavisi görürken kadavradan bağışlanan karaciğer dokusuyla hayata tutunan İsmail Sarıçerçi, organ bağışı çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği tedavisi görürken kadavradan bağışlanan karaciğer dokusuyla hayata tutunan İsmail Sarıçerçi, organ bağışı çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan iş makinesi operatörü 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sarıçerçi, 3 ay önce karaciğerinden rahatsızlandı.

Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tespit edilen Sarıçerçi, ailesinde ve yakınlarında da aynı rahatsızlığın bulunması üzerine kadavradan bağış beklemeye başladı.

İsmail Sarıçerçi, Çanakkale'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki H.T'nin yakınlarının organ bağışıyla umutlandı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Cerrah Doç. Dr. Faik Tatlı ve Genel Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder'den oluşan ekip, Çanakkale'ye uçak ambulansla giderek kadavradan karaciğer dokusunu kente getirdi.

Karaciğer dokusu, ambulansla Kahramanmaraş'tan Harran Üniversitesine getirilen İsmail Sarıçerçi'ye nakledildi.

İsmail Sarıçerçi, AA muhabirine, ani gelişen karaciğer rahatsızlığıyla komaya girdiğini ve yaşama umudunu kaybettiğini anlattı.

Organlarını bağışlama kararı aldı

Karaciğer nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğuna dikkati çeken Sarıçerçi, şöyle konuştu:

"Tam umudumu kaybetmişken Çanakkale'den haber geldi. Hayatını kaybeden bir hastanın yakınları organ bağışında bulunmuş. Dokularım uyuşunca sağ olsun Mehmet Hocam beni Kahramanmaraş'tan ambulansla Harran Üniversitesi'ne getirdi. Yapılan ameliyatla sağlığıma kavuştum.

Bağış yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan, Mehmet Hocam ve ekibinden razı olsun. Hayatını kaybeden ailenin acısını paylaşıyorum. Allah'tan onlara sabır, hayatı kaybeden kardeşime de rahmet diliyorum. Duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı şu anda belki hayatta olmazdım, tekrar hayata tutundum. Onların gösterdiği duyarlılığın aynısını ben de yapacağım, bağışta bulunacağım inşallah. Nasıl olsa toprak olacak, birileri faydalansın. İnsanlarımızın bu konuda daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Buradan bir daha çağrıda bulunmak istiyorum. Organ bağışında duyarlı olunmasını istiyorum. Hayata tutunmak için bir şans daha bekleyen insanlar için organ bağışında bulunalım."

"Organ bağışı salgın döneminde düştü"

Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen acil ameliyatları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Kadavradan organ bağışının önemini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamızın durumu şükürler olsun iyi, bir sıkıntısı yok. Maalesef kadavradan bağış ülkemizde çok düşük. Türkiye'de kadavradan bağış milyonda 6-8 civarındayken pandemide bu rakam daha da düştü. Toprak olacak dokularımızı bağışlamak hayati bir sorumluluktur. İsmail kardeşimiz karaciğer komasındayken hiç tanımadığı birinin dokusuyla hayata tutundu."

Genel Cerrah Doç. Dr. Faik Tatlı da Türkiye'de on binlerce hastanın organ bağışı beklediğini belirterek organ bağışı konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Genel Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder ise 2 çocuk babası İsmail Sarıçerçi'nin organ bağışıyla hayat tutunduğunu, ailenin artık bir umudunun olduğunu ifade ederek bağışın önemine dikkati çekti.

Harran Üniversitesi, Çanakkale, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadavradan nakille hayata tutunan karaciğer hastası organ bağışçısı olacak - Son Dakika


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