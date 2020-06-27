Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğum anı duygulandırdı - Son Dakika

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğum anı duygulandırdı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğumu sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğumu sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı

Akademisyen Ömer ile Özlenen Özkan çiftinin, Sert'in anne olduğu anlarda yaşadığı duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ameliyat ekibince çekilen görüntülerde, çok heyecanlı olan akademisyen çiftten, Ömer Özkan'ın duygulanması, Özlenen Özkan'ın ise ağlaması yer alıyor.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendisi için unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Herkesi çok mutlu eden bir doğum oldu." dedi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Akdeniz Üniversitesi, Ömer Özkan, Derya Sert, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğum anı duygulandırdı - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı 18:29 Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım
17:32
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
17:23
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
17:12
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğum anı duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]