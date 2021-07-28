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Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması - Son Dakika

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması

28.07.2021 11:51
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması, System.String[]

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılırken aynı duyguları tekrar yaşadığını söyledi.

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılırken aynı duyguları tekrar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, Türkiye'nin ikinci rahim naklini 8 saat süren operasyonla 32 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştirdi.

Başarılı geçen operasyon sonrası tedaviye alınan Erdem'in daha kısa sürede bebeğini kucağına alması bekleniyor.

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert de operasyonu duyunca duygulandı.

"Rabbim her isteyen aileye çocuk nasip etsin"

Yaşadığı mutluluğu AA muhabiriyle paylaşan Sert, "Ömer Özkan" ismini verdiği çocuğunun bir yaşını doldurduğunu söyledi.

Nakil haberini duyunca yaşadıklarının birden gözünde canlandığını aktaran Sert, "Ameliyata gireceğimde ben de çok heyecanlanmıştım, eminim Havva Erdem de çok heyecanlanmıştır. İlk 10-15 gün kritik dönem. 'İnşallah sıkıntıları atlatır, o da yavrusunu kucağına alır' diye dua ediyorum. Rabbim her isteyen aileye çocuk nasip etsin. Onun gibi bekleyen çok kişi var. Bugün nakil yapılınca beni epey arayan oldu. 'İkinci nakil yapılmış, ben ne zaman olabilirim?' diye soranlar oldu. 'Bilemiyorum' dedim, tecrübelerimi anlattım." ifadelerini kullandı.

Anne olunca çektiği tüm sıkıntıları unuttu

"Onunla aynı duyguları yaşadım, o günleri hatırladım. Dünyada ilk olduğum için uzun bir yoldan geçtim ama Havva Erdem'in yolunun bu kadar uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü neyin nasıl olacağı, hangi aşamalardan geçeceği belli." diyen Sert, rahim naklinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sert, herkesin annelik heyecanını yaşamasını istediğini belirterek, annelik duygusunun çekilen tüm sıkıntıları unutturduğunu kaydetti.

Hep, bir gün bebeğini kucağına alacağını hayal ettiğini, nakil bekleyen kadınların da aynı hayali kurduğunu vurgulayan Sert, "İçimizde hep umut vardı. 11 seneyi devirdik. Benim hamilelik dönemimde mide bulantım, kusmam olmamıştı. Onun için 'Hamile değil miyim?' diye tedirgindim ama yanılmışım. İyi haberi almıştım ve bebeğim dünyaya geldi. Çok şükür yavrumuzu kucağımıza aldık. Annelik çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Plastik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, Türkiye'nin ikinci naklinde de aynı heyecanı yaşadı Açıklaması - Son Dakika


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