'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş - Son Dakika
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'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş

29.06.2022 10:02
'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş

ADANA'da, 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'i (33) tabancayla vurarak öldürdükten 1,5 ay sonra yakalanan Arif Okumuş (20) tutuklandı.

ADANA'da, 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'i (33) tabancayla vurarak öldürdükten 1,5 ay sonra yakalanan Arif Okumuş (20) tutuklandı. İfadesinde, mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.

Olay, 11 Mayıs günü saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Burada oturan Tekin'in yanına yaya olarak gelen kişi, 'Olcay' diyerek seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Kurşunlar, Tekin'in sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti. Şüpheli, olay yerinden kaçtı, ağır yaralanan Tekin de otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tekin, burada hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Olcay Tekin'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AĞABEYİNİ DE ÖLDÜRMÜŞÇalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, 20 Ekim 2017'de ağabeyi Engin Okumuş'u (25) pompalı tüfekle öldüren Arif Okumuş olduğu belirlendi. O dönem 15 yaşında olan Arif Okumuş'un, Engin Okumuş'u ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürdüğü öne sürülmüştü.?SAKLANDIĞI EVDEN CEPHANE ÇIKTIEkipler, Arif Okumuş'un kentteki çiftlik evinde saklandığını, daha sonra da Mersin'e kaçtığını belirledi. Okumuş'un saklandığı adresten dışarı çıkmadığı ve ev alışverişini internetten yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Baskında Arif Okumuş ile sevgilisi Fatma B. (22) ve arkadaşı Halit D. (23) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, 1850 mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.'İNTİKAM ALMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM 'Adana'ya götürülen şüphelilerden Arif Okumuş, mart ayında otomobilde pusuya düşürülerek öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Olcay Tekin'i vurduğunu söyledi. Okumuş, ifadesinde, "Kayhan sevdiğim bir insandı. Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.Okumuş'un sevgilisi Fatma B. ise "Görüşmek için ara sıra Mersin'deki adresine gidiyordum. Cinayet işlediğini ve arandığını bilmiyordum" diye konuştu. Halit D. de olayla ilgisinin olmadığını, Okumuş'u ziyarete gittiğini öne sürdü.TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Fatma B. ile Halit D. ise 'suçluyu kayırma' ve 'yardım ve yataklık' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Seyhan, Kayhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş - Son Dakika

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