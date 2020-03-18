Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti - Son Dakika

Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti

6 saat önce

Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı.

Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti, System.String[]

Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Kadayıfçı Sıtkı Usta, imalathane ve işletmelerinde dezenfekte çalışması başlattı. Konu ile ilgili konuşan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, işletme ve imalathanelerinde hijyen tedbiri aldıklarını söyledi. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanları salgından korumak için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Altunbay, "Şubelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Normal şartlar altında belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz hijyen çalışmamızı, korona virüs salgını nedeni ile sıklaştırmaya başladık. Bu nedenle imalathane ve işletmelerimizde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, temiz ve güzel hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

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