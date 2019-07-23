Son Dakika Haberleri: Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması
Son Dakika Güncel Haber

Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması

27 dakika önce

Libya'da Muammer Kaddafi döneminin son Başbakanı El-Bağdadi Ali el-Mahmudi'nin sağlık sorunlarından ötürü serbest bırakılmasının "hukuki" ve "geçici" bir karar olduğu açıklandı.

Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması, System.String[]
Libya'da Muammer Kaddafi döneminin son Başbakanı El-Bağdadi Ali el-Mahmudi'nin sağlık sorunlarından ötürü serbest bırakılmasının "hukuki" ve "geçici" bir karar olduğu açıklandı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Adalet Bakanı Muhammed Abdulvahid Lemlum, Facebook'tan, cumartesi günü alınan serbest bırakma kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Serbest bırakma kararının, hukukun en doğru şekliyle uygulanması amacıyla alındığına dikkati çeken Lemlum, uzman doktorlardan oluşan heyetin Mahmudi'nin tedavisinin tam teşekküllü hastanede yapılması tavsiyesinde bulunduğunu ve infaz kurumları bünyesinde bu sağlık hizmetinin verilebileceği hastane olmaması nedeniyle böyle bir kararın alındığını açıkladı.
Lemlum, serbest bırakma kararının geçici olduğunu ve Mahmudi'nin iyileşmesi durumunda yeniden cezaevine gireceğini dile getirdi.
Çok sayıda Libyalı, dün ülkenin batısındaki Zuvara kentinde Mahmudi'nin serbest bırakılmasını protesto etmiş ve Tunus sınırındaki Ras el-Cedir Sınır Kapısı'na çıkan yolu kapatmıştı.
Başkent Trablus'taki mahkeme, 28 Temmuz 2015'te Mahmudi'nin de aralarında bulunduğu Kaddafi dönemi yetkililerinden 9'unun kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar vermişti.
Söz konusu yetkililere, 2011'de masum göstericileri öldürme, iç savaş çıkarma ve soykırım yapma gibi pek çok suçlama yöneltilmişti.
El Bağdadi, Kaddafi, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebeğinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kadına müebbet hapis! ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti Yunanistan'da hükümet güvenoyu aldı MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 03:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]