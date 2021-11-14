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Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

14.11.2021 23:22

Aylar önce New York Times'a verdiği mülakatta Libyalı politikacılar için ağır ifadeler kullanan ve gözünün başkanlıkta olduğunun sinyalini veren devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda buludu. Seyfülislam Kaddafi, babasının linç edildiği iç savaşta tutuklanmış, 6 sene cezaevinde kaldıktan sonra 2017 senesinde serbest kalmıştı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. 10 yıl aradan sonra sessizliğini bozan ve geçtiğimiz aylarda Libya'nın içinde bulunduğu durum ve planlarına dair New York Times'a açıklamalarda bulunan Seyfülislam Kaddafi, Libyalı politikacılar için ağır ifadeler kullanmıştı.

"BENZİN İSTASYONUNA GİDİN, MAZOT YOK"

Libyalı politikacıların ülkeye felaketten başka bir şey getirmediklerini belirten Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok" ifadelerini kullanırken gözünün başkanlıkta olduğunun sinyalini de vermişti.

"LİBYA HALKINDAN 10 YILDIR UZAKTAYIM"

Aralık ayında yapılması öngörülen başkanlık seçimlerine göz diken oğul Kaddafi, "Libya halkından 10 yıldır uzaktayım. Yavaş yavaş geri dönmelisiniz. Onların akıllarıyla oynamalısınız" ifadesini kullanmıştı.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Seyfülislam Kaddafi.

BABASININ REFORM YANLISI HALEFİ

London School of Economics'te okuyan Seyfülislam Kaddafi, kimileri tarafından babasının reform yanlısı halefi gözüyle bakılıyordu.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ KİMDİR?

Seyfülislam Kaddafi, 25 Haziran 1972 tarihinde Libya'da dünyaya geldi. Muammer Kaddafi'nin ikinci eşi Safiye'den olan en büyük oğludur. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Al-Fateh Üniversitesi'nde Mimarlık okuyan Seyfülislam Kaddafi, 1995 senesinde Viyana Üniversitesi'ne devam ederek eğitimini sürdürdü. Vizesini uzatamayınca buradan atılan Kaddafi, sonrasında Londra Ekonomi Okulu'na geçti ve doktorasını da burada tamamladı.

1997 senesinde Trablus'ta 'Kaddafi Uluslararası Yardım Vakfı'nı kurdu ve ülkesi adına yardım kampanyaları düzenlemeye başladı. Bu vakfın en önemli yardımlarından biri, depremin yerle bir ettiği Haiti'ye yüzlerce ton yardım malzemesi göndermesidir.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

"BİZ BÖLGEMİZDEN DAHA İLERİ OLMAK ZORUNDAYIZ, GERİDE KALAMAYIZ"

Seyfülislam Kaddafi, her zaman demokrasi çizgisi üzerinde durdu ve demokrasinin Libya'ya bir an önce gelmesi gerektiğini savundu. 2004 senesinde New York Times'tan Craig Smith'e, "Gelecek demokrasidir. Biz bölgemizden daha ileri olmak zorundayız, geride kalamayız. Çünkü bütün dünya demokrasiye doğru gidiyor" diyen Kaddafi, aynı zamanda El Cezire'ye verdiği röportajda: "Libya'ya demokrasi getirmek zorundayız. Araplar ya değişecekler ya da değişim dışarıdan empoze edilecek." diyerek demokrasiyi savunduğunu açıkça belirtti.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

ABD İLE OLAN İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

2006 senesinde babasının rejimini ve anti demokratik hareketlerini eleştirdiği için ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu dönemde geçimini sağlamak için yurt dışında bankacılık yaptı. 2008 senesinde babasının daveti üzerine ülkesine geri döndü. Amerika ile olan ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de savunan Seyfülislam Kaddafi, 2008 senesinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı Amerika'da ziyaret etti.

2017 YILINDA SERBEST BIRAKILDI

Oğul Kaddafi'nin Amerika ile normalleşme çabası, Rice'ın, 55 sene sonra bir Kuzey Afrika ülkesini ziyaret eden ilk Amerikalı Dışişleri Bakanı olarak, Eylül 2008'de Trablus'u ziyaretiyle meyvesini verdi. 2011 senesinde yaşanan ve babasının linç edilerek öldürülmesiyle sonuçlanan iç savaşta muhalifler tarafından Libya'nın güneyindeki Sebha bölgesinde yakalandı ve tutuklandı. Yaklaşık 6 sene tutuklu kalan Seyfülislam Kaddafi, 2017 senesinde serbest bırakıldı.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika
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